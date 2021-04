Santiago Del Moro y Guido Kaczka tuvieron una filosa charla en vivo: ¿se burlaron de Marcelo Tinelli?

El programa Bienvenidos a bordo (El Trece) enfrenta un inminente cambio de horario, y su conductor, Guido Kaczka, se refirió filosamente al tema en diálogo con su próximo competidor, Santiago del Moro, quien está al frente del éxito de Telefe, MasterChef Celebrity.

Más allá de ser el programa más visto de su canal, las autoridades decidieron desdoblar el ciclo de Kaczka que irá en dos partes: la primera a las 18.45, la segunda, a las 23. De esta manera, Marcelo Tinelli se quedará con el prime time nocturno y no competirá de manera directa con el reality de Telefe.

Del Moro y Kaczka tuvieron un ida y vuelta durante el pase entre los programas que conducen en La 100, y allí el líder de Bienvenidos a bordo ironizó: “Mirá, en el canal nos estamos peleando por ir contra MasterChef. Yo quiero ir ahí, el otro dice: `Yo quiero ir´. Me cansé, se terminó. Incluso lo que vamos a hacer con MasterChef... decía de hacer una especie de dúplex en la definición del plato”. Cuando le preguntaron a a Guido si corrieron el horario de Marcelo porque el conductor de ShowMatch no quería enfrentar al éxito de Telefe, respondió, probablemente en la misma línea irónica: “No, es imposible que no quiera” .

Del Moro por su parte señaló punzante: “A Guido le va bárbaro en su horario ya clásico”, a lo que Marcela Tauro sumó: “Pero no es un problema de Guido, es un problema de Marce”. La panelista enfatizó en que no le parecía sensato cambiar de horario un ciclo exitoso, y Kaczka se limitó a agrader.

Recordemos que este míercoles trascendió que Tinelli habría impuesto una exigencia para regresar a la televisión, y ese tajante pedido al canal, se refiere a una modificación en el contenido del programa de Kaczka, lo cual habría provocado el enojo de este último.