¿En pie de guerra? La exigencia de Marcelo Tinelli que habría enojado a Guido Kaczka

Marcelo Tinelli y su equipo están trabajando a contrarreloj para su vuelta a la televisión. En esta oportunidad, el conductor estrenará un nuevo formato, La Academia, que combinará competencias de canto, baile, comedia musical y acrobacia. La coyuntura es doblemente complicada para la popular figura de El Trece. Por un lado, la pandemia de coronavirus es una fuerte complicación para una apuesta de gran producción. Por otro, el liderazgo en el rating de MasterChef Celebrity, lo obliga a optar por un nuevo horario para no entrar en competencia directa.

Según trascendió este miércoles, la fecha a la que aspira Tinelli para debutar en esta temporada es el lunes 17 de mayo. Su programa iría a las 21:15, para no enfrentar al reality gastronómico de Telefe.

Este miércoles en Intrusos (América), Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron una interna que se estaría desatando en los pasillos de El Trece. Según los conductores del ciclo de chimentos, Marcelo Tinelli habría pactado un pedido especial para su vuelta a la pantalla chica. Y esa solicitud tendría que ver con un condimento del ciclo de Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo.

"Marcelo Tinelli le habría pedido a Guido Kaczka que deje de invitar a famosos para bailar en su programa", reveló Pallares. A lo que Lussich agregó: "El conductor de Showmatch dijo 'que dejen de hacer ese segmento, así me preparan el terreno para cuando yo llegue'". Además, comentaron que desde Bienvenidos a bordo no estaría dispuestos a modificar sus contenidos. De no ser así, se podría complicar la situación con Tinelli, ya que según aseguraron Pallares y Lussich, la condición fijada por el popular astro de la televisión argentina es una condición esencial para su regreso.