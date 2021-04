Preocupado: Estanislao Fernández lanzó una contundente reflexión

El hijo de Alberto Fernández compartió una sentida reflexión antes de irse a dormir. El DJ y cosplayer que se autopercibe con el nombre de Dyhzy se refirió a la gente que lo insulta por su condición sexual, y se mostró empático con el sufrimiento que podrían atravesar los hijos de estas personas.

“Voy a hacer una pequeña reflexión antes de irme a dormir. Me llama mucho la atención que cuando hay gente que me insulta, generalmente y pasa mucho, tienen fotos con sus hijes. Y me preocupa mucho esto porque pienso en cómo puede haber gente tan violenta con hijes. Lo pregunto posta: ¿A ustedes qué les preocupa más? ¿Que haya un trolo en una red social siendo trolo? ¿O no les preocupa para nada que haya gente que, primero, sube fotos de sus hijos a Instagram?. Me preocupa que gente tan violenta tenga hijes. Porque imagínense que estos pibes hagan algo que sus padres no les gusta, ¿qué van a hacer, dañarlos psicológicamente?”, enfatizó el joven.

Luego agregó: “Vos podés opinar lo que quieras de algo, pero imaginate que vos en tu cuenta sos amor y paz, publicás fotos con tus hijos, y después vas y le comentás en una foto a alguien 'pu... de mier...', 'tr... de mier...'. Opinás sobre la paternidad de lxs padres de quienes insultás. ¿No les hace ruido que esa gente tenga hijos? A mí me hace mucho ruido. Yo imagino que el día de mañana uno de esos pibes resulta que es gay, lesbiana o trans, y me preocupa mucho que después uno de estos padres lo eche de la casa".

Y finalizó contundente: “Un gran común denominador de la gente LGBT es que a muchos, muchas y muches lxs echan de la casa cuando salen del closet. Pasa, pasó y sigue pasando. ¿Son así de violentos con sus hijos?. Posta que me deja preocupado por lo que puede pasar. Es como para pensarlo todes juntes. No estaría que no sean así de violentos con todas las personas, sobre todo por el ejemplo que le dan a sus hijos. Gente tan violenta que está a cargo de otra gente y moldear su cerebro durante sus primeros años de vida, a las próximas generaciones. Esta gente que tanto habla de la educación y después va, maltrata, insulta y discrimina. Esos padres deberían calmarse un poco, no sé, pregunto. ¿No les preocupa que en el día de mañana sean violentos con sus hijos si son así de violentos con gente que no conocen?”.