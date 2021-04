Subida a una moto, Juana Viale volvió a causar furor en la red

Con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Juana Viale suele tener un actividad acotada en la red. De hecho, todos los posteos relacionado con sus looks y su actividad en los programas de Mirtha Legrand son compartidos en el perfil de la mencionada red social de su abuela.

En esta oportunidad, la actriz publicó una postal subida a una moto en el garage de su casa. Con un colorido buzo y el cabello suelto, Juana publicó la imagen junto al epígrafe: “Riding the love of my life/Andando en el amor de vida”. En pocas horas, la publicación superó los 45.000 y muchos comentarios elogiosos.

"Grande Juanita", “Dos diosas”, “Hermosas las dos”, "Absolutamente divina", “La más bella”, “Te amo”; fueron algunos de los mensajes a los que incluso se sumó el periodista Diego Leuco intervino con un emoticón.

Recordemos que Juana ha comentado en varias oportunidades su pasión por las motos. De hecho, ya había posado antes sobre una de alta cilindrada, y también lookeada para la ocasión. A su vez, ella contó que viene de una familia “fierrera”, y que solía compartir paseos junto a su padre cuando era chica.

De esta manera, Viale muestra que más allá del duro embate en el rating que está recibiendo los fines de semana frente a Andy Kusnetzoff, ella respeta sus tiempos para disfrutar de la vida.