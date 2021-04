Arde todo: la esposa de Horacio Cabak se comunicó con Intrusos

Este lunes, Ángel de Brito dio a conocer en Los ángeles de la mañana (El Trece), que Verónica Soldato, la esposa de Horacio Cabak, lo acusó de infidelidad. A partir de ese momento, surgieron varias versiones desde una información que indicó que la mujer habría echado al conductor de su casa, hasta un descargo del integrante de Polémica en el bar, en el que habló del vínculo que tiene con una compañera de trabajo señalada como la supuesta tercera en discordia.

Y ahora este miércoles, en medio de la alta rotación del escándalo en todos los medios y portales, la propia Soldato confirmó la veracidad de los rumores de infidelidad. Ella se comunicó con la panelista del programa Intrusos (América TV), Paula Varela, y a través de un mensaje de WhatsApp confirmó la información que había dado el periodista Angel de Brito acerca del escandaloso episodio.

“Todo lo que dijo Ángel (de Brito) es tal cual”, escribió Soldato a Varela, confirmando así todo lo detallado sobre las pruebas que ella había encontrado y que le indicaban que su marido la engañaba.

De Brito por su parte, este martes contó que recibió un llamado personal de Cabak y además detalló qué piensa hacer con el material que tiene en su poder. “Me llamó ayer a la tarde. No había visto el programa, sí los portales. No me hizo ninguna puntualización ni crítica, no me desmintió nada. Me preguntó si había hablado con Verónica pero nunca me desmintió nada. Me dijo que todo esto sabía que le iba a repercutir en su familia con sus hijos y públicamente. Y me contó lo de Burlando. No intentó frenarme, no me dijo que no haga el tema. Tengo 200 audios, pero no los voy a pasar”, enfatizó el conductor de LAM.