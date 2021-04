La China Suárez se mostró al natural: "Sin filtro ni maquillaje"

La China Suárez decidió mostrarse al natural en las redes sociales. La actriz, que es furor por sus tutoriales de maquillaje, compartió una foto de su rostro sin ningún tipo de cosméticos.

"No filtro, no make up", escribió en sus historias de Instagram junto a una postal que mostraba un primer plano de su cara. Luego, la artista enumeró algunas recomendaciones para llevar una vida sana, para mejorar el cuidado de la piel: "Tomar agua, comer plantas, frutas, usar bloqueador solar", listó.

Además, Eugenia explicó que, pese a los cambios hormonales causados por el embarazo, su piel se encuentra en "buen momento". Y reveló: "Aprendí a descubrir qué es lo que necesita y qué no. Independientemente del factor hormonal que a veces nos hace brotar más allá del cuidado que tengamos".

Asimismo, habló de los tratamientos a los que se somete para mejorar su dermis. Entre ellos, señaló que se hace luz pulsada, para "sacarse unas manchitas, las marcas de acné y cerrar los poros". Y que usa un contorno de ojos, para combatir los primeros signos de envejecimiento de la piel.

De esta forma, la actriz se sumó al Skin Positive, movimiento que busca mostrar la piel tal cual es. Recordemos que no es la primera vez que lo hace: durante su embarazo ya había mostrado sus estrías. "Tengo estrías desde los 15, pero no me molestan", reveló.