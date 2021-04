Fuertes declaraciones de la ex niñera de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

Algunas semanas atrás, Cinthia Fernández tomó coraje y contó en televisión que fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja Matías Defederico. La bailarina no sólo sufrió agresiones físicas sino que también verbales. Muchos dudaron de su palabra e incluso salieron a contradecirla. Por este motivo, una ex empleada de la familia quiso salir a hablar y dar su versión de los hechos que presenció.

"Él dice que no es una persona violente y la realidad es que nunca lo vi tranquilo. Las nenas muchas veces me preguntaban si el papá estaba enojado con su mamá... yo les decía que tenían diferencias pero nada más, son criaturas", contó la mujer en LAM.

Posteriormente, relató algunos episodios que vivenció. "Una vez, en Chile, ellos salieron a tomar un helado y las nenas estaban durmiendo. Cuando vinieron, él estaba muy enojado y cuando cerraron la puerta de la pieza, escuché gritos, insultos y golpes. Él se fue y voy al cuarto, la veo a Cinthia llorando, tirada en el piso", señaló al aire. "Ese día, lo primero que hice fue abrazarla. Le dije que fuera en el momento a hacerse ver pero ella no quería, le daba miedo. Se la bancó sola", agregó.

"Una vez, las nenas jugaban en el balcón y Charis tiró un juguete... él se enojó tanto que tuve que encerrarme con las nenas en mi cuarto. Trabajé cinco años con ellos y siempre le vi reacciones violentas", recordó. Y finalmente, cerró: "Siempre la denigró como mujer, madre, como todo. Si la justicia me llama, voy a ir a declarar porque es un mentiroso".

Esta mañana, Fernández también confesó en la TV que recurrirá a la Justicia para hacer la denuncia formal. La panelista habló con Fernando Burlando quien la asesoró sobre el tema y la ayudará con el caso. "Tenía dudas porque me dijeron primero que no se podía y después por mis hijas", reconoció sobre la determinante decisión que tomó.

Además, señaló: "Me dio mucha bronca que la semana pasada se dudara de mí, y sobre todo en redes sociales y él. Sus hermanas dijeron que me estaba burlando de las mujeres que sufrieron violencia de género, eso me enervó, me puso muy, muy loca".