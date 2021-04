Fabián Doman reveló la reacción de Diego Brancatelli al enterarse que tiene coronavirus

Este viernes, Fabián Doman y varios de los miembros del panel del programa Intratables (América) participaro de manera remota, ya que se encuentran aislados luego de que Diego Brancatelli confirmara dio positivo de coronavirus.

En el comienzo del ciclo, Doman sorprendió al dar detalles del momento en que su colega se enteró de que se había contagiado. “Los que hicimos el programa anoche, por cómo estaban sentados Gustavo Grabia, Diego Brancatelli, Débora Plager, Paulo Vilouta, Silvina Brandimarte, Amalia Díaz Guiñazú y Diego Peretti, que fue nuestro invitado, estamos como corresponde aislados hasta el martes, como consecuencia de una serie de situaciones que vamos a contar porque casi sucedieron en vivo”, comentó el conductor.

Luego, Doman contó que notó una actitud inusual por parte de Brancatelli sobre el final del envío del jueves. “Yo lo veía a Diego inquieto. Termina el programa y él estaba muy preocupado. Pensé que iba a darnos una noticia muy seria que involucraba a su familia. Sale al pasillo y dice: ‘No me toque nadie, a quién le doy el micrófono, soy positivo de coronavirus’”.

El líder de Intratables reprodujo la frase que dijo su compañero: “Me acabo de enterar porque me hice un hisopado para viajar y di positivo. Me acabo de enterar. Estoy asintomático, me siento bien”. Por precaución, los distintos miembros del panel y el conductor se someterían a hisopados para descartar cualquier nuevo contagio.

Al finalizar, Doman hizo un inesperado comentario: “Diego empieza a pedir disculpas y lo hace durante todo el día de hoy (por el viernes). Le hemos dicho que él no tiene a culpa. Vimos quién eran los contactos estrechos de él y pensamos en maquillaje, en vestuario, en Grabia (sentado a su derecha) y si yo me acerqué muchas veces. Nos vamos a hisopar”.