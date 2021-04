El gesto de Viviana Canosa hacia Florencia Peña que sorprendió a todos

Viviana Canosa se mostró furiosa luego de que Florencia Peña haga público el problema que sufre su madre, Norma, quien tiene cáncer y a causa de la saturación de hospitales por la pandemia del coronavirus le reprogramaron una operación de urgencia. "Flor Peña somos todos y acá no existe la grieta", aseguró la periodista de A24.

Al comienzo de la emisión de su último programa de la semana, Canosa indicó que su editorial se titulaba "Todos somos Florencia", por más de que estén en veredas diferentes.

"Acá no hay grieta. Le mando un abrazo enorme a los dos. Tuve a mi mamá con cáncer y la ayudé por muchos meses y salió, aunque no estábamos en pandemia. Y como la mamá de Flor, yo tuve un tumor en una mama, y te lo querés sacar en el mismo instante en el que te lo dicen", afirmó la conductora de Viviana con vos.

"Nos dijeron que era la salud o la economía. Después la grieta con la salud o la educación. Yo sé que está todo colapsado, pero quiero pedirles compasión por la mamá de Florencia Peña y por todas las mamás de todas la Florencias. No entremos en la grieta de la salud versus la salud", sostuvo, para luego decir que "si te podés hacer un aborto, podes operarte de un tumor maligno".

"No quiero muertos por Covid ni muertos de cáncer. Si te duele la muela podés bancar, pero si tenés un tumor maligno no sé si podés esperar un mes. Con la vida no podés joder. Estoy con Flor, con su mamá y no quiero que usen el Covid políticamente", continuó.

"No me importa cómo piensa Florencia Peña. En esta estoy con ella y pido que operen a su mamá. Un enfermo de cáncer o de lo que sea no puede esperar un mes, es una tragedia. No nos usen políticamente, tengan piedad de nosotros. Deseo que la operen pronto, y pronto es ya, ahora", aseveró Canosa.

“La entendí mejor que nadie cuando leí sus tuis. Con las madres y los hijos no se mete nadie, son lo más importante en la vida de un ser humano, y ya entendimos que está todo colapsado, pero hay que hacer un esfuerzo más. Si quieren que nos bajemos todos el sueldo para pagarle a los médicos, yo acepto de que América donen parte de mi sueldo”, aseguró la presentadora.