Los violentos mensajes que recibió Flor Peña tras el desesperado pedido por su madre

Florencia Peña estuvo en el centro de la polémica de las redes sociales luego de publicar varios tuits que recibió diferentes respuestas de parte de los usuarios de la red social del pajarito. La actriz expresó su preocupación y criticó al sistema de salud por la no atención de su madre, a quien le cancelaron una cirugía oncológica.

Muchos le salieron al cruce y le señalaron que lo que le estaba pasando a su mamá era responsabilidad del Gobierno kirchnerista que ella apoya.

Tras las repercusiones de su pedido desesperado, esta mañana la actriz y conductora dio detalles de la situación que atraviesa en una charla con María O'Donnell en radio Urbana. "Estoy consternada. Mi mamá tiene un tumor maligno en la mama, hace un año y medio se lo detectaron. Tenía fecha para el lunes para una cirugía. Mi mamá no se está muriendo de cáncer, tiene un tumor maligno. Yo ayer conté que hasta las ocho estuve peleando con el Sanatorio San Lucas (San Isidro), que le dio de baja a la cirugía. Le está pasando a mucha gente. Entendí que es una situación que están pasando muchos pacientes oncológicos", declaró.

"No es que se está haciendo las tetas mi mamá, es una situación de urgencia", señaló la conductora de Flor de equipo, quien manifestó además que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva porque "podía ser ambulante e irse a la noche a casa".

Luego, la actriz se refirió así a la serie de tuits que publicó este jueves. "Quise poner que ella entendía la situación. 'Entiendo que no soy prioridad'. Y cuando puse salimos de esta colectivamente, estoy hablando de 'mirá la situación que tenemos que atravesar que una situación urgente no puede hacerse o hay que pedir un permiso'".

Y le respondió a quienes la criticaron por su postura política a favor del kirchnerismo: "No manden al call center, no di nombres, no hablé de nadie en especial. Ni siquiera es un sanatorio de Capital, es de Provincia. Ni siquiera es que le estaba pegando a (Horacio Rodríguez) Larreta como algunos ponían".