A semanas de ser mamá, Noelia Marzol se mostró en las redes como Dios la trajo al mundo

Noelia Marzol revolucionó las redes sociales al publicar una foto que la muestra sin nada de ropa, luciendo su panza de embaraza. La bailarina advirtió que la sensual postal fue tomada por su marido, el jugador de fútbol Ramiro Arias.

Transitando el octavo mes de embarazo, la bailarina continúa mostrando lo bien que le sienta su estado en una foto artística donde luce su panza a pura sensualidad en el umbral de una puerta de su casa de campo. En la posta, la rubia tapa sus pechos con una mano mientras que con la otra toca sutilmente su vientre.

"Captados por #papucho @ramiroarias13", escribió la actriz de 34 años de edad, en la descripción de la publicación, que en pocas horas cosechó más de 112 mil likes y generó cientos de comentarios. "Enamorado mal", puso Ramiro en el posteo de su esposa.

Entre las figuras del mundo del espectáculo, Graciela Alfano escribió: "Beautiful couple, all in one splendorus shape. Love u". "Bella como siempre, adelante con todo!", le puso María Eugenia Ritó. "Mamichulaaaaaaa me amoooor", sumó Belén Fancese, quien también está en la dulce espera. Yoyi Francella, Gloria Carrá, Luly Drozdek, el Tucu López, fueron algunos de los tantos que llenaron de comentarios al posteo.