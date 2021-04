Estremecedor relato de Dady Brieva sobre su cuadro de Covid-19: "Me asusté mucho porque..."

El país vive momentos de gran tensión por la disparada de casos de coronavirus, y la farándula no es la excepción. Una gran cantidad de figuras han sido alcanzadas por la enfermedad que azota al mundo y esta vez quien rompió el silencio sobre los trastornos que padeció fue el humorista Dady Brieva.

El integrante de Midachi acaba de recibir el alta y pasó como invitado en el programa Lo de Mariana (El Trece). “Me recuperé, me dieron de alta ayer, pero la pasé mal. Estuvimos los cuatro metidos en casa, con la Chipi (su esposa, Mariela Anchipi) y los chicos, aislados. A la Chipi y a mí nos hisoparon y a los chicos no, pero se considera que tuvieron con Covid, por nexo epidemiológico. No podíamos movernos. De verdad me sentí mal, con mucha incertidumbre”, le contó el actor a Mariana Fabbiani.

Luego, Brieva comparó su tránsito por el coronavirus con otro dramático momento de salud que atravesó. “Cuando tuve hepatitis, estaba blanco y orinaba color Cola Cola, pero después se sumaron otros síntomas que no correspondían y con el Covid sucede lo mismo, te agarran los pulmones, las vísceras, el riñón. Me asusté mucho porque no sabés para dónde se va a disparar. Da la sensación que te tocó y no estás preparado, y pensás en tus hijos”.

A la hora de hablar sobre el origen de su contagio, Dady enfatizó: “Ni idea cómo me contagié porque me he cuidado mucho, no me relajé nunca. Hice teatro y los protocolos son increíbles, parece la NASA, pero pasó, y le pasó a mi mujer también. No sabemos quién se contagió primero tampoco, pero sucedió. Les avisé a las personas que había visto en esos días y después, fue como una prisión domiciliaria”.