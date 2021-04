El ácido comentario de Dady Brieva a Mariana Fabbiani en vivo: "Me hacés acordar a..."

Este jueves, Dady Brieva estuvo como invitado en Lo de Mariana (El Trece). Ahí, el humorista además de hablar con su habitual estilo frontal sobre la coyuntura del país, también sorprendió con su estremecedor relato sobre su tránsito por el coronavirus.

El tema de la pandemia y sus consecuencias fue uno de los ejes del debate, y el integrante de Midachi ensayó una reflexión del sobre el rol de los medios de comunicación a la hora de reflejar las tensiones políticas de nuestro país. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una particular comparación que hizo Brieva entre la conductora del ciclo, Mariana Fabbiani y la legendaria diva de los almuerzos de El Trece.

“Me hacés acordar a Mirtha Legrand. '¿Y por qué sos kirchnerista si se robaron todo?'”, lanzó el actor frente a una pregunta que le hizo Fabbiani, para luego hacer gesticulaciones de atragantarse en el almuerzo. Rápida de reflejos, Mariana retrucó: “Por lo menos todavía no te serví la comida”.

Sin replegarse, Brieva continuó: “Vamos al barro. No me puedo hacer el bol... La información hay que ver de qué lado la mostrás. Tiene que ver eso. Hay una información dirigida de un lado y del otro, y eso también tiene que ver y es lo que hay. De todas maneras, no creo que sea una cosa de 'nos ponemos todos de acuerdo y gancho, gancho, gancho'. Me parece que se están discutiendo cosas muy fuertes de un grupo que cree que es de una manera y otro que cree que es de otra. No hablamos de vino tinto o blanco o de si hay presencialidad o no”.

La comparación que hizo Brieva entre Fabbiani y Legrand tiene un condimento picante extra, ya que llega justo en medio de algunas críticas hacia la conductora por emular el clásico formato de Mirtha.