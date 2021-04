Pampita ninguneó a José María Listorti con una aguda respuesta

Hace unos días, Pampita se pronunció en contra de la restricción de clases presenciales en el AMBA en el marco de la creciente cantidad de contagio de coronavirus en el país. "¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social. ¡Al menos 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! ¿Y suspenden las clases presenciales? ¡Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! ¡Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!”, señaló la conductora a través de una serie de tuits.

En la red, varios usuarios repudiaron a la modelo, cuestionándole haber viajado a México en plena pandemia y haber organizado el baby shower de su hija días antes del inicio del rebrote de la pandemia en Argentina.

Uno de los detractores en los medios fue José María Listorti, quien en su programa enfatizó: “Yo la quiero un montón a Pampita, la admiro y entiendo que esté en contra, pero venís de hacer un baby shower con 40 personas. Tené un poquito de criterio en la vida, seamos un poco más responsables. El baby shower puede esperar, no es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”.

Por su parte, Pampita respondió el cuestionamiento de su colega en el programa Los ángeles de la mañana (El Trece). “Yo no estaba hablando de mi situación y la de mis hijos, estaba hablando de la Argentina que quiero que les quede a mis hijos. Una Argentina donde la gente esté educada, donde tengan trabajo, cierta formación; esa es la Argentina que sueño para mis hijos. Mis hijos tienen dispositivos móviles, internet, un plato de comida. No es la realidad del 60 por ciento de los argentinos”, señaló.

Finalmente, cuando se refirió a las críticas de Listorti por el baby shower que ella organizó, optó por ningunearlo con un comentario categórico. “No importa lo que digan los demás. La verdad es que los baby shower estaban permitidos como todos saben. No le quiero dar entidad a esos comentarios. Como dije en su momento, hablé desde del lugar de ciudadana, desde la esperanza que tengo para este país. No estoy en contra de este Gobierno, ni del anterior, no me interesa la política en lo más mínimo”, sentenció.