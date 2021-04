Guillermo Francella exigen la vuelta a clases presenciales con un video que se hizo viral

Guillermo Francella formó parte de la grabación de un video para reclamar por la vuelta de las clases presenciales. Además estuvieron otras figuras, como la cocinera Maru Botana, el economista Martín Tetaz y la periodista Nequi Galotti.

Las imágenes se viralizaron en Twitter, y llegó de la mano de Padres Organizados, una agrupación que surgió en el contexto de la emergencia sanitaria y que promueve el regreso a las aulas.

Recordemos que el gobierno nacional ordenó una serie de restricciones con el fin de frenar los contagios de coronavirus. En ese sentido, la noticia del DNU que impone el cierre de las escuelas por 15 días cayó muy mal en un sector de la sociedad.

De este modo, fueron varios los famosos que decidieron sumarse a la iniciativa de aquellos padres que sostienen que la presencialidad es esencial. Bajo los hastags #SinClasesNoHay y #SinEducaciónNoHayFuturo, se los mediáticos dejaron en claro cuál es su posición.

"Sin clases, no hay mujeres emprendedoras", señaló la chef y empresaria gastronómica. "Sin escuelas, no tenemos futuro", agregó el licenciado en economía. "Sin clases, no hay periodistas", sentenció María Julia Oliván. "Sin educación, no hay futuro", cerró el actor.

Los testimonios de las personalidades reconocidas se intercalaron con ciudadanos comunes. En ese orden de ideas, estuvieron presentes en el video médicos, abogados, docentes y escritoras.