Guido Kaczka rompió el silencio tras la grave acusación que recibió Bienvenidos a bordo

Hace algunos días, una polémica estalló en los medios cuando el taxista Cristian Cirigliano lanzó una grave acusación contra el programa Bienvenidos a bordo. El hombre aseguró que la producción del ciclo le jugó una mala pasada con el premio que había ganado en el envío de entretenimientos que va por la pantalla de El Trece. “Esperaba una heladera y me dieron un secador y encima soy pelado”, reclamó el exparticipante.

Este martes, el conductor Guido Kaczka rompió el silencio este martes en un móvil de Intrusos (América) y explicó: “El señor sacó el lingote rojo que nunca entregó una heladera, y eso se ve al aire. No sé por qué pensó eso y contrató un flete para buscar el premio. Hablé con la producción y me dice que nunca prometieron una heladera. Y no creo que digan que le van a dar una heladera si el premio es más chico”.

Kaczka afirmó que a Cirigliano ya le depositaron el dinero (unos 30 mil pesos), dado que “por un problema en su banco” no habían podido concretar antes la transacción. “Todo estaba en el contrato que firmó y que tiene un plazo de 180 días. Todo se explica y está claro. Se hizo todo como se tenía que hacer. Imaginate que es televisión y cualquier cosa que no se haga y corresponde es muy fácil de comprobar, y se le va a dar el doble o se le va a compensar. De verdad, entregamos todo dentro de los plazos”, enfatizó el conductor.

Cirigliano también se había quejado porque participó de Bienvenido a bordo en octubre pasado, mientras que según aseguró recién en marzo. Además del lingote rojo, el taxista ganó una orden de compra para supermercados, sobre la cual reclamó: “En marzo me dan a mí la orden de compra de 2000 pesos que había ganado en octubre. Calculá, con lo que compraba en marzo ya casi que yo le tengo que pagar a ellos para sacar un paquete de galletitas”.

Además, el hombre acusó: “Hay otros casos, hay un chico de Berisso con el que estuve hablando que todavía no cobró absolutamente nada y le deben 15 zapatillas, $20.000 y la orden de compra de supermercado”.