Claudia Villafañe reveló cómo atravesó su cuadro de coronavirus y las secuelas que le quedaron

La segunda ola de coronavirus está azotando fuerte en nuestro país, y la farándula no queda afuera del notable incremento de contagios. Sin ir más lejos, solo en un día, el lunes pasado trascendieron los casos positivos de Covid de Claudia Villafañe, Rodolfo Barili y Dady Brieva.

El conductor Ángel de Brito había anticipado en Los ángeles de la mañana (El Trece) que la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity (Telefe) se había sometido a un hisopado. "Claudia Villafañe aislada preventivamente por contacto estrecho con un positivo. Estuvo grabando con Tití Fernández su programa de Radio Del Plata. Así que hisoparán a varios compañeros".

Luego trascendió que Jorge Taiana, actual pareja de Villafañe dio negativo, mientras las hijas de la exesposa de Diego Maradona, Dalma y Gianinna permanecieron aisladas de manera preventiva.

Este sábado a la noche, Claudia reapareció en las redes y compartió un live de Instagram con Dalma Maradona y reveló una buena noticia y comentó cómo atravesó su cuadro de coronavirus. “Ya estoy de alta, perdí el gusto y el olfato, y un poco de dolor de cuerpo, pero la pase bien”, enfatizó con buen semblante.

Luego detalló: “Saturé siempre bien y me dolía la espalda de estar tanto tiempo en la cama porque me daba ganas de acostarme y yo soy bastante inquieta”.

Por su parte, Dalma la mandó al frente al contar algo que hizo su mamá durante el aislamiento: “El cuarto día que transitó la enfermedad me dijo ‘quiero aprovechar el tiempo y ordenar mi casa’, y yo le dije ‘¿me estás jodiendo? andá a dormir’". Ante esto, la empresaria la interrumpió y sostuvo: “Creí que iba a poder, pero no.... no me daba. Dormía de a ratos, tampoco de corrido, miraba la hora y no se pasaba más”.

Por último, madre e hija aprovecharon la ocasión para pedirles a sus seguidores que tomen recaudos y se cuiden de la enfermedad: “Nosotras tuvimos mucha suerte, pero hay gente que le pegó muy mal”, expresó Dalma, al tiempo que Claudia acotó: “Por favor cuídense, yo estaba hinchada de estar adentro pero agradecida por lo leve que me tocó”.