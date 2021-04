La respuesta de Casados con Hijos tras el nuevo escándalo que desató Érica Rivas

Érica Rivas volvió a generar polémica tras su escandalosa salida de la obra teatral de Casados con Hijos. Ahora, no solo ratificó que fue despedida por la producción, sino que disparó contra Guillermo Francella, quien la habría tratado de "feminazi".

Tras las repercusiones de las declaraciones de la actriz a Pagina 12, salió a la luz la respuesta de la producción. Fue Paula Varela, periodista de Intrusos, quien contó los pormenores.

Mientras Adrián Pallares reproducía los dichos, la panelista indicó que había recibido un mensaje de una de las personas que habían estado ligadas a la producción de la obra teatral.

"Tengo la palabra de la otra parte y lo único que te digo es que niegan esa palabra, dicen que jamás salió de ellos", reveló la periodista con respecto al término despectivo y sobre el entorno que describe la actriz sobra la producción de la obra, la cual quedó suspendida por el contexto sanitario del país.

"Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado. Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres", reveló la actriz.

"Me tuve que morfar que me digan feminazi", reclamó indignada tras haber sugerido cambios en los guiones. Rivas dijo que el director de la obra, Francella, fue quien la trató con ese repudiable término. "Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada", aseguró.

"Lo que me salió fue decirle 'mirá, estás equivocado. Te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más'. Eran reuniones con peces gordos. Producción, dirección, algunos diciéndome sí, tenés razón, claro. Y después me llega un guion donde el único chiste es que una mujer no se depila", finalizó Rivas.