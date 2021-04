Yanina Latorre impuso duras restricciones a sus hijos por el avance de la pandemia

Las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno nacional para intentar frenar el aumento de contagios por coronavirus generó todo tipo de reacciones. Luego de que Alberto Fernández comunicara las medidas, algunos se mostraron a favor y otros en contra.

En ese contexto, Yanina Latorre reveló que impuso en su casa sus propias reglas. Su declaración se dio después de que Ernestina Pais contara en Los Ángeles de la Mañana que no ver a sus amigos por las nuevas medidas la pone triste.

"No tolero no ver más a mis amigos. Hay muchas formas de comunicarse. Como madre de un adolescente además es difícil. Con cuidados nos podemos ver igual", expresó. Entonces, Yanina la cruzó: "Pero los chicos no tienen cuidado, Ernes...".

Fue en ese momento, cuando la "angelita" reveló qué medida le impuso a sus hijos ante el avance del Covid. "Yo directamente a mis hijos después de las diez y media de la noche no los dejo salir de mi casa. Lo lamento en el alma, dense la cabeza contra la pared... Vean", cerró sobre Lola y Dieguito, sus hijos con Diego Latorre.