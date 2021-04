La furia de los famosos por la suspensión de las clases presenciales

El presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas restrictivas con el objetivo de bajar la curva de contagios de coronavirus en todo el país. Una de ellas es la suspensión de clases presenciales en los tres niveles educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): a partir del lunes 19, las clases quedarán suspendidas de manera temporal y se volverá a la virtualidad. La medida está vigente hasta el viernes 30 de abril.

Ante la noticia, algunas celebridades utilizaron sus redes sociales para expresar su opinión. Una de las más encendidas fue Pampita, quien le dedicó varios tweets al tema: "¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social", escribió en el primero.

Por su parte, Amalia Granata hizo su descarga apelando a una escena familiar: "En este momento estoy conteniendo el llanto de mi hija que la dejan sin colegio presencial y sin cumpleaños por segunda vez, el costo emocional de nuestros hijos lo van a pagar caro. Sinvergüenzas, inútiles, mercenarios. Tenemos que salir todos por la República". Minutos más tarde, siguió descargándose: "CON LOS CHICOS NOOOOOO", con textuales mayúsculas.

!Sin clases presenciales de vuelta!, describió Luciana Salazar. Y luego agregó: !Las clases era lo ULTIMO!!!”. “¡¡¿¿las clases??!!... ¿¿y los chicos que no tienen conectividad??!, se preguntó Guillermina Valdéz. De manera menos directa, pero en la misma línea, María del Cerro dijo: "¡Los chicos son el futuro!".

"El porcentaje de contagio en aulas es muy bajooooooo... piensen en la salud mental de las chicas y chicos... por favor!!!", dijo Paula Chaves y lo remató con el hashtag #NoCierrenLasEscuelas.

"Nooo las clases no", expresó Lourdes Sánchez. "Que cierren los colegios es UNA LOCURA. Pero de esas locuras que haces cuando estás totalmente borrach@ y al día siguiente tenes black out. Sabes que hiciste una boludez, pero no queres hacerte cargo. ASÍ", expresó Connie Ansaldi.

"¿No era el último recurso cerrar las escuelas? Cuántas vacunas y cuántos test van a hacer? Cuál es el índice de contagio en escuelas? Hagan cadena nacional para informarnos eso! Nadie pensó en el daño psíquico que están causando a nuestros hijos??", dijo María Julia Oliván.