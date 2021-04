Pampita se defendió de las críticas sin pelos en la lengua: "Hablen cuando..."

Cansada de las críticas, Pampita salió con todo a defenderse de los ataques que recibió en las últimas horas. Por un lado, la modelo y conductora de TV fue puesta bajo la lupa por haber celebrado con 40 personas el baby shower del pequeño que está en camino y por el otro, por haberse mostrado en contra de la suspensión de las clases presenciales en los colegios del AMBA.

"Creo que no todos los chicos del país tienen un dispositivo electrónico, tampoco tienen Internet y hay casos donde son muchos hermanos y los padres no se pueden ir a trabajar porque no tiene con quién dejarlos. No es tan simple la escolaridad por Zoom y no es la realidad que viven la mitad de los niños en la Argentina", comenzó diciendo en una nota del programa que llevan adelante José María Listorti y Denise Dumas en la pantalla de El Nueve.

Y remarcó: "Las críticas me parecen sin sentido. En ese momento se podía hacer un baby shower, ya lo expliqué 80 veces, estábamos habilitados y con las normas que un salón de eventos requería. La verdad es que toda esa malicia me resbala, no me va a llegar, menos en este estado de embarazo hermoso que tengo. Nadie de los que asistió salió contagiado".

"Tengo todo el derecho a opinar porque soy ciudadana, estamos en democracia y pienso que los niños y Argentina necesitan educación. Los nenes tienen que ser prioridad también, como la salud pública y nuestros mayores", señaló.

"Y estoy segura que toda esa gente que sale a atacarme, no tiene ni idea de lo que pasa acá, en las afueras, en la villa de al lado. No pisan una villa nunca y no tienen ni idea que no hay un plato de comida, computadora, ni Internet; no hay nada. Hablan por hablar. Hablen cuando pisen una villa. No me meto en política porque no me gusta ni me interesa, pero tengo derecho a opinar", cerró con firmeza.