Nicole Neumann comenzó un romance con un ex novio de Cinthia Fernández

Todo comenzó a fines del 2020, cuando comenzaron los rumores sobre su relación. En ningún momento los protagonistas hicieron eco de la noticia. Hasta ahora.

Este jueves apareció la primera foto que confirma el romance de Nicole Neumann con Luciano Vittori, un empresario que ha trabajado para distintas famosas. El joven es un asesor comercial de una empresa de limpieza de sillones y alfombras que les ha prestado servicio a varias celebridades argentinas.

La imagen la mostraron en Los ángeles de la mañana y allí sus panelistas contaron el origen de esta relación. Se conocieron en los estudios de la productora Kuarzo cuando la modelo formaba parte de Nosotros a la mañana, el ciclo que conducía el Pollo Álvarez. "Él es famoso por limpiar la alfombra a todos los famosos y mientras limpia cuenta historias...", detalló Pía Shaw sobre el empresario.

En la imagen a la que Yanina Latorre tuvo acceso, se ve a la pareja compartiendo una comida en un restaurante. "Antes hacían todo a escondidas, también estuvieron en Tigre hace unos días", agregaron sobre quienes fueron fotografiados el miércoles por la noche durante su encuentro.

"¡Es más! Fue novio de Cinthia...", lanzó Pía Shaw, recientemente incorporada al programa de espectáculos. "Esto no le va a gustar a Nicole", respondió Cinthia Fernández, y reveló el vínculo que la unió con el empresario: "Cuando éramos adolescentes, él era RR.PP. (relacionista púbico) de un boliche, era el chico codiciado, bailaba en el parlante, todas las minas se morían por él y no les daba bola. Yo me subía al parlante y chapábamos".