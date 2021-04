José María Listorti, implacable con una mediática: "Tené un poquito de criterio"

Pocos días atrás, el Presidente de los argentinos comunicó una serie de restricciones para el AMBA con el fin de intentar frenar la nueva ola de contagios de coronavirus y evitar que el sistema de salud colapse. Entre algunas de las medidas que regirán desde el próximo lunes hasta fin de mes está la de la suspensión de clases presenciales en los colegios.

Muchos se mostraron en contra de las nuevas disposiciones adoptadas por el Gobierno y una de ellas fue Pampita, quien recurrió a sus redes sociales para expresar su rechazo. "¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social", redactó en su cuenta de Twitter.

Al leer esto, algunos famosos repudiaron la actitud que adoptó la modelo. El primero de ellos fue Jorge Rial, quien se burló al aire: "¿Por qué está tuiteando? ¿Le cagó el baby shower?".

Ahora, se sumó José María Listorti, quien conduce Hay que ver en El Nueve. "A Pampita la quiero mucho, la aprecio un montón y la admiro. Entiendo que esté en contra de que se cierren las clases, pero venís de hacer un baby shower con 40 personas en tu casa", señaló frente a las cámaras.

"Tené un poquito de criterio en la vida. Si hacés un baby shower para 40 personas en tu casa y no querés que corten (las clases presenciales)… digo, seamos un poco responsables. El baby shower puede esperar. No es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio", cuestionó de manera implacable.