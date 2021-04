El video de Roberto Piazza minutos antes de entrar al quirófano por segunda vez

Un par de días atrás, Roberto Piazza fue sometido a una angioplastía por arterias de corazón obstruidas tal como compartió en redes su pareja, Walter Vázquez. "Quiero informar a todos que mi pareja, Roberto Piazza se encuentra internado en terapia intensiva, Unidad coronaria en el Sanatorio Trinidad Palermo. Debido a estudios que se le han realizado se ha decidido tenerlo monitoreado luego de más de 20 días sufriendo diferentes dolencias", escribió el compañero del diseñador.

Esta mañana, nuevamente pasó por el bisturí y antes de entrar a la cirugía filmó un video para llevarle tranquilidad a sus fanáticos. "Holaaaaa, aquí Roberto de nuevo. A minutos de ir al quirófano a recauchutar mi corazón. Nos vemos en un rato. Los quiero a todos, besooo. Robert", redactó junto al pequeño clip que subió a su cuenta de Twitter.

"Es la segunda operación donde me hacen el famoso stent. Ya me destaparon una arteria, y hoy es la más delicadita", explicó en las imágenes en las que se lo ve en la habitación del nosocomio.

"Roguemos a Dios y a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen María que me ayude, y que salga todo bien. En un rato ya saldré y volveré a estar con ustedes. Si no los veo, un beso muy grande, y si los veo, los quiero mucho. Y no me escriban tanto, porque no le voy a responder a nadir. Chau, un beso", concluyó el video.

Una semana atrás, Piazza reapareció en LAM con un video en el que contó acerca de sus molestias corporales. “Tengo dolores muy fuertes desde la cabeza hasta los pies, dolores que son insoportables. Estoy inmovilizado y lo único que puedo mover es la mano izquierda. La mano derecha no la puedo mover. La cintura apenas, casi no puedo caminar", manifestó.