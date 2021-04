El singular homenaje que Fabián Doman hizo en la TV: "Parezco..."

El pasado miércoles, el Presidente de la Nación Argentina comunicó novedades con respecto a las restricciones para frenar la ola de contagios de coronavirus que azota al país. En Intratables, el programa que conduce Fabián Domán en la pantalla de América TV, se inició un debate sobre el tema y el periodista demostró su apoyo a los docentes que se vieron afectados con la suspensión de las clases presenciales para los próximos 15 días.

"Vamos a conducir así. Un humilde homenaje a todos los docentes", señaló al comienzo del ciclo luego de que uno de los productores le pusiera la prenda en vivo. "Parezco más un médico. Podría ser por los médicos pero es por los docentes. Un homenaje a ellos que el próximo lunes en el AMBA no podrán ir a trabajar y de los chicos que no podrán tener a sus docentes", agregó.

Posteriormente contó que en radio La Red entrevistó a niños para conocer qué piensan sobre lo que está ocurriendo en el AMBA. “Me sorprendió que, a diferencia de nosotros que no queríamos ir a la escuela, ellos quieren ir. Se ha logrado después de tenerlos un año en la casa, que tengan ganas y estén tristes por no poder ir el lunes. Los chicos no lo pueden creer”.

Luego, al aire hablaron sobre la reunión del Presidente y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Vamos a decir la verdad: Larreta se lleva mejor con Alberto Fernández de lo que se llevaba con Macri. Digámoslo todo, ¿no?", remarcó Doman.

"Vos fijate qué paradoja: el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández hoy es corrido por izquierda por Rodríguez Larreta, le habla de la educación y del ejército en las calles. Esa bandera le entregó a la oposición política que encabeza la Ciudad de Buenos Aires", agregó Débora Plager.