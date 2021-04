Viviana Canosa fulminó a Jorge Rial: "Se tapa la cara con el barbijo porque tiene..."

Hace unos días, Viviana Canosa lanzó polémicas declaraciones sobre los hisopados y las vacunas contra el coronavirus, desatando una ola de repudio en la red. También sus colegas se encargaron de cuestionar la información de la conductora de A24. De hecho, Jorge Rial destruyó a la periodista por "desinformar" sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Y la desinformación ni te cuento! pic.twitter.com/BCknfHtVNl — JORGE RIAL (@rialjorge) April 13, 2021

Fiel a su estilo, Canosa no se quedó callada y le respondió con todo en su ciclo televisivo Viviana con vos: "Se tapan la cara con el barbijo porque tienen vergüenza", disparó fulminante.

Luego agregó: "Cuántos comunicadores sociales con barbijo diciendo que el capitalismo... y 'cómo voy a ir a vacunarme a los Estados Unidos'. Pero les parece bien hacerse tratamientos en Cuba. Esa estupidez mental que tienen. Hay un tipo que tiene la plata y se vacuna donde se le canta el trasero. Yo no me vacunaría, pero si alguien dice 'Tengo la plata y me pago el pasaje a los Estados Unidos para darme la vacuna que se me da la gana', ¿por qué no lo va a hacer?".

Y finalizó categórica: "¿Saben qué chicos? Sáquense las caretas. Sáquense los barbijos porque queremos verles la cara, pero completa. Se las tienen que tapar porque les da vergüenza lo que dicen. Ayer no podía creer cómo querían ningunear y maltratar a la gente que viajó. Con su plata que hagan lo que quieran. Puedo compartir o no que viajen. Pero si a mí no me la sacan, no me la piden y no usan la plata de mi vacuna para dársela a Antonella Delmonte, que hagan lo que quieran. Pero estamos hablando del vacunatorio Vip, los bolsos de Julio López. Hablamos de una parte de la corrupción o de lo que a vos te parece mal, porque sos un moralista impecable. Cuba te parece bien. Pero ir con la tuya a elegir la vacuna a los Estados Unidos está mal. No los ví hablar de esta chica (por Antonella del Monte) como que fue algo grave. Pónganse de acuerdo de qué lado están. Después te corren por izquierda".