Fabián Doman estalló contra Alberto Fernández y cuestionó el "absurdo total" del Gobierno

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández comunicó una serie de nuevas restricciones en la región del AMBA frente al fuerte incremento de casos de coronavirus en el país.

Poco después de que terminara el anuncio presidencial, en Intratables (América TV), el conductor Fabián Doman apuntó contra el Gobierno. “Nicolás Trotta aclaró cuatro veces que la presencialidad escolar estaba fuera de debate. Misma frase que repitió el Presidente, el jefe de Gabinete y el Gobierno entero en los últimos cuatro meses. En diciembre, el Presidente reconoció que nunca más se iban a suspender las clases presenciales. El propio Gobierno está sorprendido, en los chats de funcionarios el comentario es ‘¿pero cómo? ¿qué hacemos con los chicos el lunes?’”, enfatizó enojado el periodista.

Luego agregó contundente: “Empiezan a ver absurdos tales como: tu hijo no va a tener clases el lunes pero vos podés ir a Córdoba de vacaciones con tus hijos. Ese es el absurdo de lo que está pasando en la Argentina esta noche. Un absurdo total y absoluto. Increíble. Para cerrar, cierren en serio, chicos. Tengan lo que hay que tener y hagan 15 días de cuarentena brutal como en su momento hizo Italia, España y Francia, donde los supermercados abren una vez cada tres días y no hay nada”.

“Pareciera que los chicos y los padres no están agremiados, no hay un gremio de padres indignados y de chicos sin educación. No les importa la educación, Fabián”, agregó por su parte Débora Plaber. A lo que Doman replicó: “El Gobierno hasta las 11 de la mañana tenía decidido anunciar nada. Un vocero del Presidente sacó un tuit acusándonos a los periodistas de que hacíamos fake news, cuando hablaban de que se podían generar restricciones”.