Agredieron a la novia de Jorge Lanata y el periodista salió a defenderla

Este martes, Luciana Salazar y Martín Redrado tuvieron su primera audiencia en el marco de acusaciones cruzadas entre la modelo y el economista. La cita fue vía Zoom y participaron los abogados de las partes, Mariano Cúneo Libarona y Elba Marcovecchio.

Marina Calabró habló del tema en Radio Mitre, justamente en el programa de Jorge Lanata. Recordemos que el conductor está en pareja con la abogada involucrada en el caso entre Redrado y Salazar. En la audiencia se vivió un fuerte momento de tensión cuando Cúneo Libarona le dijo a Marcovecchio que “es una delirante y que no tiene futuro en esta causa”.

La abogada dialogó este miércoles con Intrusos en el espectáculo (América) y allí enfatizó: “Tuvo que intervenir la mediadora por la violencia verbal del letrado de la señorita Salazar. Las abogadas mujeres que están en audiencias saben lo que son estas situaciones, pero el estar curtidas no legitima ese accionar, y menos en un momento como el actual en el que la violencia de género a nivel laboral es un tema que debe tratarse. Increíble e inadmisible lo que sucedió”, expresó categórica Elba Marcovecchio.

Por su parte, Lanata defendió a su novia. "Esto no se hace, no se trata así a un colega. ¿Cómo la va a agredir? Se nota que no tiene argumentos", expresó el periodista con respecto al mal momento que tuvo que vivir su pareja, quien trabaja para el estudio de Fernando Burlando.

Según indicaron en Intrusos, horas después Mariano Cúneo Libarona pidió disculpas pero no a Elba, sino a Burlando.