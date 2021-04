Viviana Canosa y Luis Ventura se reconciliaron al aire: "Si salí a decir alguna boludez, te pido disculpas"

"Fuimos enemigos íntimos con él, con Jorge Rial. La vida, en mi caso, ha sanado todas las heridas. Fue el hombre al que más miedo le tuve en mi vida", dijo en 2014 Viviana Canosa al hablar sobre Luis Ventura. Aunque estuvieron mucho tiempo distanciados, en el último tiempo ambos periodistas lograron recomponer su relación y hoy, tras el fallecimiento de Mauro Viale, volvieron a juntarse.

"Quería conversar con vos hoy porque más allá de la emoción cuando hay que homenajear a alguien me importa que quien hable de él sepa mucho", afirmó Canosa en Viviana con vos al recibir al periodista en su programa.

Recordemos que ya habían hecho las paces en privado cuando Viviana lo invitó a su casa hace varios años para presentarle a Martina: la hija que ella tuvo con Alejandro Borensztein.

Sin embargo, la muerte de Mauro Viale y su respectivo homenaje los volvió a poner juntos al aire. "Con Luis hemos tenido miles de quilombos", dijo Viviana al presentarlo. Cada uno estaba sentado en un sillón, frente a frente, en el estudio del programa Viviana Con Vos, que conduce ella por A24.

Fue allí cuando Luis la cortó y le aclaró: "No, te equivocás, yo no los tuve. Vos te fuiste sin ni un sí ni un no. Si yo salí a decir alguna boludez te pido disculpas. Lo dije porque sentí que en tu enojo habías castigado a gente sin voz, a invisibles, cuando vos sabés que los invisibles te quisieron y vos tuviste alguna diferencia con los pescados gordos".

"Lo que te quiero decir es que aprendí con los años a dar la cara y a no escaparme. Durante muchos años, les tuve miedo a los peces gordos, pero ya no les tengo miedo. El miedo te hace huir, y yo ya no huyo de nadie. No hay que esperar que la gente se muera para decirnos cuántos nos queremos", contestó Canosa con su picardía.

Luego, agregó: "Vos seguramente defendiste peces gordos y yo hui de peces gordos". Sin embargo, Luis remarcó: "No, no, ahí te equivocaste, nunca los defendí a los peces gordos. Los peces gordos se defienden solos, yo defiendo a los de abajo".

"En ese momento sentí que me tenía que escapar, pero el día que viniste a mi casa y conociste a mi mamá y a mi hija sentí que era el Ventura que siempre quise", finalizó Viviana.