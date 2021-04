Un invitado de Juana Viale se bajó a último momento: el motivo y su reemplazo

Juana Viale y su producción se encontraron con un fuerte percance cuando uno de los invitados a la grabación del programa La noche de Mirtha faltó a último momento. El médico Conrado Estol tuvo que ausentarse por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Por ese motivo, el equipo de la nieta de Mirtha Legrand tuvo que trabajar contrarreloj para dar con un reemplazo que fue el doctor Diego Montes de Oca.

“Muchas gracias a todos por estar acá. Especialmente a usted doc . Como ustedes saben, iba a estar Conrado Estol pero como estuvo en vínculo con un caso positivo no pudo”, explicó Juana a los televidentes. El médico respondió al comentario con una humorada para distender la situación, haciendo alusión a que logró llegar rápido a la mesa en carácter de "urgencia".

Estol estaba yendo en su auto hasta el estudio de televisión, cuando se enteró de que un invitado de otro programa al cual había asistido el viernes había dado positivo en Covid-19. “Juanita, te pido disculpas que no voy a estar en tu comida. Literalmente, cuando estaba estacionando el auto para llegar me avisa un productor de un programa en que estuve ayer en que alguien dio positivo. Así que eso se define como contacto estrecho, a pesar de que estábamos a dos metros, estuve 15 minutos y ni siquiera hablamos frente a frente, lo correcto y seguro es que yo me aísle por seguridad de los demás”, expresó Estol a través de un video que grabó desde la puerta del estudio.

El prestigioso neurólogo, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus el pasado 8 de abril. Sin embargo, tal como quedó demostrado con el presidente Alberto Fernández, puede contagiarse y ser transmisor del virus.

De todas formas, más allá del reemplazo, Juana logró una buena performance en el rating en competencia directa con su rival, Andy Kusnetzoff.