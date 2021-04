Gerardo Rozín volvió a faltar a La Peña de Morfi, habló de su salud y tomó una decisión

Por segundo domingo consecutivo, Gerardo Rozín estuvo ausente en la conducción de La Peña de Morfi (Telefe). Esta vez, decidió aparecer por videollamada desde su casa y explicó explicó el motivo de su inesperada licencia.

En el comienzo del programa, Jésica Cirio anticipó que su compañero no estaría frente a cámaras con un sentido mensaje. “11 de abril, son las 11 de la mañana en punto. ¿Saben que significa 11/11? Es un número muy especial. Significa buena energía y es un buen momento, dicen, para meditar y también para pedir un deseo; y yo deseo una pronta mejora para Gerardo, estamos acá haciéndole el aguante”, enfatizó la modelo.

“Me quería sumar un ratito, no quiero interrumpir la dinámica del programa que está bastante buena. El domingo pasado me ausenté por un día, dije ‘me voy a hacer unos estudios’ y en rigor lo que hemos resuelto es que me voy a tomar unos días más”, comentó Rozín en diálogo con su compañera.

Luego aclaró que todavía no se conoce el cuadro exacto que está transitando, y la decisión que tomó de comenzar una licencia para dedicarse a su salud. “Ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada mas grave de lo que por suerte pudo ser, pero que requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto. Para eso me voy a ocupar un tiempo sin romper las guindas por ahí, y los voy a seguir viendo. Lo cuento yo en vivo para que no haya malas interpretaciones”, detalló el conductor.

Recordemos que el jueves Rozín subió un video a su cuenta de Instagram para desmentir que estuviese internado, y llevar tranquilidad a sus seguidores. “Lo cierto es que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto”, expresó en esa oportunidad.