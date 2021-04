El vestido de Juana Viale que desató un aluvión de elogios y críticas en la red

Este sábado, Juana Viale hizo su tercer programa del año al frente de La noche de Mirtha (El Trece), la actriz hizo su entrada en el estudio con su habitual frescura, pero apenas comenzó a hablar lanzó un mensaje a su público con cierta preocupación.

“Buenas, buenas, buenas noches ¿Cómo le va a todo mi público del otro lado de la pantalla? Arrancamos este fin de semana con toda la información de la segunda ola que se viene, que ya está. Antes de empezar quiero decir que no abandonemos los cuidados, no nos dejemos estar, porque la segunda ola ya llegó. Aumentaron los casos positivos, vamos a ver si es porque hay más testeos o porque efectivamente la segunda ola arrancó con todo”, comentó la actriz.

Luego, Juana describió el look elegido para el ciclo de la noche. “Un vestido en terciopelo y tafeta rallada, muy lindo. Tengo como una onda española. El corte es muy bajo y el terciopelo es muy bonito, suavecito para mimosear la panza. Toda la bijou couture es de Gino Bogani también, y va con este cuello soñado. Bogani: you are the master. Esto se hizo con un solo día de prueba, cuando un vestido así requiere horas y horas”.

Lejos de generar consenso, el vestido desató un aluvión de elogios y críticas en la red. Por un lado, quienes apoyaron la propuesta enfatizaron: "Hermoso vestido y color", "Por fin un vestido muy lindo!!", "Es el primer día desde que comenzó el ciclo que me gusta como está vestida", "Bella, todo te queda bien". Pero otros no opinaron lo mismo: "Qué fea ropa", "¿La falda la hicieron con la cortina de la cocina?", "Horrible", "Ese vestido no te favorece"; fueron algunos de los comentarios disidentes.