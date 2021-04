Pampita, sin medias tintas: "No le hago asco a nada"

Ya en el sexto mes de gestación, Pampita continua al frente de su programa, Pampita Online. La conductora, además de mostrarse super feliz, remarca que físicamente se siente espléndida.

Por ahora, la modelo no tiene antojos. "La verdad que no, no tengo antojos. Voy a aprovechar en algún momento...", reveló en su programa.

Si bien por ahora no tiene ningún alimento entre sus preferidos, tampoco le provoca náuseas pensar en comida. "No hay nada, sí me gustan mucho más las frutas y las verduras. Nada me da asco, no le hago asco a nada", cerró, divertida.

Hace unos días, Pampita fue noticia al mostrar la intimidad la habitación que ya tienen preparada para su hija. Fue Roberto García Moritán, actual esposo de la modelo, quien dio un adelanto del estilo que tendrá la habitación de la bebé. Rápidamente, las imágenes se replicaron en las redes sociales, y los seguidores del matrimonio una vez más mostraron su cariño y buenos deseos.