Figura de El Nueve atropelló a una mujer y su bebé en Palermo

Claudio Pérez protagonizó un triste episodio que sucedió en la tarde del miércoles mientras manejaba su auto. Según fuentes policiales, el conductor de El Nueve embistió de manera accidental a una mujer de nacionalidad venezolana de 32 años, lo que provocó que ella soltara a la menor de edad que tenía en sus brazos y que la misma cayera al piso.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar, en la intersección de la avenida Juan B Justo y la calle Soler, en el barrio porteño de Palermo. La menor, de un año y medio, fue trasladada al Hospital Fernández, sin riesgo de vida.

"Fue un incidente de tránsito afortunadamente muy leve. Vine al Fernández donde trasladaron a la señora y su hijita. Ambas están bien. No fue más que el susto. No tienen nada por suerte. Vine a ponerme a disposición. La señora me vio y me tranquilizo", comentó el conductor al sitio Teleshow.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad se comunicaron con la Fiscalía Contravencional y de Faltas Número 8 y se dispuso la notificación del imputado y ordenó la toma de fotografías y pericias del rodado.

Recordemos que este martes, Pérez tuvo que ponerse al frente de Bendita, el exitoso programa nocturno del canal, debido a que todo el equipo está aislado por el hisopado positivo de Any Ventura. Any La periodista habia sido contacto estrecho con Alejandra Maglietti y Lola Cordero, con quienes se vio el fin de semana pasado. De esta forma, la producción decidió que el programa lo conduzca Pérez desde el estudio y que sus panelistas salgan al aire a través de videollamada.