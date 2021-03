Fuertes críticas a Zaira Nara por mostrarse amamantando a su hijo

Zaira Nara protagonizó una polémica con sus seguidores de Instagram luego de publicar una imagen amamantando a su hijo menor, Viggo Von Plessen, fruto de su romance con Jakob von Plessen.

"Ok, but first (Ok, pero primero...)", fue la frase con la que acompañó Zaira la imagen, en la cual se la ve dándole el pecho al bebé de un año. Rápidamente, la foto se llenó de comentarios.

Aunque muchos de los usuarios de la rede social sostuvieron que la hermana de Wanda Nara estaba simplemente alimentando a su bebé, muchos se quejaron de la desnudez de la modelo en las redes, argumentando que estaba fuera de lugar.

Si bien Zaira tapó parte de su pecho con un emoji de corazón, varios internautas se quejaron: "Cero espontánea. Todo lo muestra, no se reserva nada. Ni este momento tan bello como íntimo", "Ya esta grande para el pecho, te muerde con esos dientitos que tiene", "El niño ya es grandecito, ya come comidas y probablemente juega con la teta porque toma biberón… he criado a tres y pase por esa experiencia, aunque esta muy bonito salir en las fotos amamantando como madre ejemplar".

Recordemos que Viggo cumplió un año el pasado 6 de febrero. "¡Feliz cumple amorcito mío! Hace un año llegabas para alegrarnos la vida ¡En este mismo lugar! Te amamos", escribió junto a una foto protagonizada por toda la familia.

Para celebrar este acontecimiento, Nara optó por una temática de caballos. La torta, los platitos, los vasos y los carteles reflejaban el amor de la familia por los animales. Incluso Malaika llevó el espíritu ecuestre en su vestimenta, luciendo un vestido de unicornio.