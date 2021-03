Viviana Canosa reveló que le encanta un político y que "no le dio bola nunca"

Viviana Canosa estuvo como invitada en el programa que conduce Fabián Doman en la pantalla de América TV y se animó a contar detalles de su vida personal. "¿Te inventan muchos romances?", fue el disparador para que la periodista comenzara a hablar.

"Un día entré a mi casa hace poco y me enteré que tenía un romance con Berni. ¡Casi me infarto! Si me inventan un romance no me lo tomo con humor porque no soy de tenerlos", señaló al aire. "No soy de romance con cualquiera, me tengo que enamorar. Cuando se me conocieron romances, desde Bruno hasta Alejandro, que fueron dos parejas importantes de las últimas que tuve, es porque ya había una cosa sólida para mostrarlo. Es muy fuerte si no", agregó.

La comunicadora explicó que las especulaciones de sus amoríos surgen debido a su bajo perfil con respecto al tema en los medios. "Siempre me están buscando algo, si estoy tranquila me provocan. Soy una provocadora, pero se imaginan de mi una vida que no tengo. Como no hablo y no cuento creen que debo ser la Mata Hari", indicó.

"Hace un montón que no estoy con alguien. Cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo. Me relacionaron con alguien que solo había buena onda porque me ayudó con un viaje a Haití. Y con Alberto Fernández pasó lo mismo, le hice 9 notas", contó.

Acto seguido confesó que desde siempre ha estado enamorada de un político y su amor no es correspondido. "A mi un político me gustó y no me dio bola nunca. Se lo dije y le hago el chiste siempre. ¡Pichetto! Me encanta y me encantó Pichetto siempre. Lo cuento porque es el único político que me gusta. Le dije 'me encantás' y también se lo dije a su secretario. Él se ríe, es un señor", reveló.