A tres meses de la muerte del Diez, Verónica Ojeda rompió el silencio

Más de tres meses ya pasaron desde aquél 25 de noviembre que paralizó al mundo entero. Por primera vez, luego de la temprana partida de Diego Maradona, Verónica Ojeda accedió a una entrevista pública. Lo hizo en Secretos Verdaderos con Luis Ventura y contó acerca de la relación de Dieguito Fernando con sus hermanos, cómo se encuentra hoy y de qué manera se enteró del fallecimiento de su expareja.

"Estoy pasando un momento difícil como toda la familia y todos los argentinos también, más que nada por mi hijo, porque tiene 8 años, es el más chiquito y el que más está sufriendo internamente. No pasa un día en el que no me pregunte: ‘¿Dónde está papá? Quiero ver a papá’, o ‘Mamá llevame al cielo a ver a papá'”, confesó al aire.

La mamá de Dieguito Fernando reveló que el pequeño tiene prohibido ver televisión local por todo lo que aún se habla sobre el astro del fútbol en los medios. "¿Cómo le decís a un nene de ocho años que lo asesinaron... Que lo mataron lentamente? El día de mañana le iré explicando de a poco cómo pasaron las cosas", señaló.

Con respecto a la relación de su hijo con sus hermanos afirmó que Jana es la única que mantiene un vínculo con el infante. "Hoy por hoy, habla por teléfono. Es la única que tiene contacto con Dieguito. Lo vino a ver la semana pasada... con los demás nada", indicó. "A Diego Jr. lo ayudé un montón en su momento, pero hoy por hoy no tiene relación con Dieguito, no lo llama", puntualizó.

"Las puertas de mi casa están abiertas siempre. Se lo dije a Gianina cuando me mandó un mensaje por el cumpleaños de Dieguito y me dijo que quería saludar al hermano. Le dije que venga cuando quiera. Yo sé separar las cosas y siempre lo hice, tanto con los hermanos de mi hijo como con el papá", agregó.

También hizo referencia en vivo al día en el que falleció El Diez. "Un periodista me llama y me pregunta por él. Le dije que había hablado el día anterior y me habían dicho que estaba bien", contó. “Ese día tenía que llevar a Dieguito a verlo y estaba esperando a la psicomotricista, porque ella nos acompañaba siempre. El periodista me dijo: ‘Llamalo ya porque algo estaba pasando’”, continuó. “Llamo a Diego, no me atiende, a Maxi y a Vanesa Morla, que me atendió y me dijo que vaya ya para Tigre que Diego se había descompuesto. Llame a Mario que estaba en el campo y fui. En el camino me entero que Diego falleció”, sumó.

"Atravesar todo esto es muy difícil y estos días fueron terribles: de llorar, llorar y no parar de llorar, porque tengo una angustia enorme. A pesar de que Diego me hizo mucho daño, no deja de ser el padre de mi hijo y veía las cosas injustas que hacían con él”, afirmó entre lágrimas. “Yo solo soy la madre de Dieguito Fernando, más de eso no podía hacer. Ahora veo en la tele como lo manejaban o le ocultaban cosas. Veo eso y pienso que fui una tarada, porque así me tomaban”, admitió.