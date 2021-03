Eduardo Feinmann apuntó contra La Cámpora tras la muerte de la doctora del Fernández por Covid-19

En las últimas horas, reconocidas figuras del mundo del espectáculo usaron sus redes sociales para homenajearla a la doctora María Rosa Fullone.

Fullone, que trabajaba como médica en el Hospital Fernández, falleció el día jueves luego de contraer Covid-19, mientras aguardaba para recibir la vacuna. "Era una excelente persona y doctora. ¡Increíble!", recordó Marley, que frecuentaba el centro médico privado de la profesional.

"Tenía turno para el 23 de febrero, pero se enfermó antes", explicó a LN+ Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, sobre la fecha en la que Fullone iba a recibir la vacuna. En diálogo con Más Mañana, el médico contó que su colega, de 56 años, se desempeñaba como ayudante de guardias especiales y fue parte del "20% de médicos" que no quiso anotarse en la primera tanda de vacunas porque esperaba que avanzaran los estudios para conocer más sobre su eficacia.

En este contexto, Eduardo Feinmann utilizó su cuenta de Twitter para hacer eco de la triste noticia del fallecimiento de la doctora, disparando contra el gobierno y La Cámpora.

"Falleció el 4/3 en UTI del hospital, víctima del Covid y del sistema que no le proveyó a tiempo la vacuna. Afrontó la pandemia de guardia y cuando quiso vacunarse ya no había turno . Lamentablemente el turno llego estando en coma. Para los de La Campora si , para ella no", disparó.