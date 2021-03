Mientras Diego Brancatelli adulaba a Cristina Fernández, Fabián Doman hizo algo muy particular frente a cámara

Este jueves, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner argumentó su defensa durante 48 minutos ante los jueces de la Cámara de Casación Federal, en el marco de la causa conocida como “dólar futuro”. A lo largo y a lo ancho del país, todos los canales de televisión reprodujeron el descargo de la funcionaria y en Intratables (América), se vivió un momento muy particular cuando el panelista Diego Brancatelli se dispuso a adular a CFK.

“Hoy fue un día histórico. Hoy rescataron a un náufrago de una isla. Vivimos de cuatro o cinco años a coco y pescado y hoy comimos la mejor carne de la Argentina. Hoy volvimos a renacer. Con una oratoria excepcional, con datos precisos, le explicó a un país en cadena nacional -los medios que no pueden vivir sin Cristina- cómo actuó la Justicia. Los desnudó, los hizo pasar vergüenza”, afirmó Brancatelli mientras el conductor Fabián Doman optó por ponerse a leer un libro del escritor Eduardo Sacheri. Luego, la periodista Débora Plager también se sumó a la insólita situación mientras su compañero elogiaba a la vicepresidenta. Antes de iniciar el debate sobre la declaración de CFK, Doman había afirmado que le pareció que la cobertura que se le había dado al tema era exagerada para una causa que según él no tiene tanta relevancia.

“Esta causa jurídicamente es insostenible; no tienen sustento, están perdiendo el tiempo y recursos. Hicieron ir a un gobernador a perder horas de trabajo cuando estamos en plena pandemia y tiene que ayudar a un pueblo a salir adelante. El juez Bonadío la llamo a declarar siempre en fechas importantes, intencionalmente. Le cuento a Fabián (Doman) porque no lo vio y no puede opinar al respecto”, continuó Brancatelli.

“Para concluir expuso a los jueces, los hizo pasar vergüenza y tuvieron que levantarse e irse llorando con pañuelos en la mano. El dólar futuro no trajo prejuicio para el Estado, fue una medida que se aplicó en muchos países. Se evitó una corrida cambiaria y permitió conservar las reservas del Banco Central. ¿Quiénes se beneficiaron con el dólar futuro? Mauricio Macri, Nicky Caputo, José Torello, Gustavo Lopetegui, y la lista sigue, la tengo completa mi cuenta de Instagram. Pero hoy Cristina, al pueblo que la quiere y que la aclama, desestimó la causa”, concluyó el panelista afín al oficialismo.