Karina Gao reveló la dolorosa secuela que le dejó el Covid-19

Karina Gao contrajo coronavirus mientras transitaba su sexto mes de embarazo debió ser internada de urgencia. Luego, fue inducida a un coma farmacológico tras complicarse su cuadro respiratorio.

A un mes de su internación, la cocinera de Flor de Equipo volvió a su casa y contó que el Covid-19 le dejó secuelas que en la actualidad debe continuar tratándose. Así lo manifestó en un posteo de sus redes sociales en donde mostró cuando su marido Dominique Croce le aplicaba una inyección.

"Una de las secuelas que me dejó, trombosis yugular. Eso más embarazo. Así que aplicando heparina todos los días dos veces. Hasta el fin del embarazo. Son autoaplicables pero yo no me animo", manifestó Gao. Y agregó divertida: "Afortunadamente tengo un enfermero guapo en casa".

Por otro lado, compartió otra publicación en la que contó su experiencia: "Hoy hace exactamente 30 días de mi internación y, para mi sorpresa, ¡hoy es el mismísimo día de mi alta! Bueno, estrictamente hablando pasa ahora a hospitalización domiciliaria…pero ya es otra cosa… En Argentina somos afortunados porque tenemos a los mejores médicos, profesionales con la mejor calidez humana. Ellos en este mes, se convirtieron en mi familia y soporte. ¡Gracias, gracias, gracias!", concluyó.