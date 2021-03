El motivo por el que se demora la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

Según anunció la propia Mirtha Legrand, su voluntad y la del canal para el que trabaja, es volver a la televisión para hacerse cargo al menos un par de veces por mes de sus tradicionales almuerzos. También ella misma contó que su nieta, Juana Viale, seguirá al frente del ciclo que va todos los sábados en la noche.

Sin embargo, hay un problema fundamental que de momento hace peligrar la vuelta de la diva a la pantalla chica: ella todavía no recibe turno para vacunarse contra el Covid-19. Se empadronó el 23 de febrero, pero todavía no hay noticias. Recordemos que Legrand acaba de cumplir 94 años, por lo tanto la demora en la vacunación no solo obstaculiza su vuelta a la TV, sino que también atenta contra su salud.

“Estoy esperando que me avisen. Estoy empadronada”, le contó Mirtha en una charla privada por WhatsApp Mirtha al nuevo conductor de Intrusos, Adrián Pallares. De hecho, la legendaria conductora lanzó una posible teoría sobre el retraso. “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizá me desconocen”, expresó un tanto desconcertada.

Además, Legrand se mostró preocupada con esta situación que dilata su vuelta a la pantalla de eltrece. “La idea era que debutara a fines de marzo, principios de abril, pero a la fecha que estamos si a Mirtha no la vacunan en los próximos días ya no llega porque necesita las dos dosis”, expresó Pallares.

Con respecto a las versiones del retorno, también se baraja una opción de que Mirtha vuelva almorzando a solas con un invitado estelar, una vez por mes.