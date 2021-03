Con escote y transparencias, Barbie Vélez se sumó a la moda del corset: "Me siento rarísima"

Con casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Barbie Vélez suele mantenerse muy activa en la red. La actriz, que este año forma parte del programa Corte y Confección Famosos (eltrece), siempre ha estado interesada en el mundo de la moda y sigue de cerca las tendencias que se imponen en cada momento.

En esta oportunidad, la hija de Nazarena Vélez se inclinó hacia el clásico corset, que está protagonizando una nueva etapa de furor con varias famosas que últimamente han compatido fotos luciendo la particular prenda.

Sin embargo, Barbie no se mostró del todo convencida: “Me quise sumar a la moda del corset y me siento rarísima. ¿Alguien más?”, escribió en sus historias de Instagram, junto a una postal donde se la ve frente al espejo con un conjunto total black conformado por un pantalón ajustado negro, combinado con un corset con escote y transparencias.

Kim Kardashian, Gigi Hadid, Hailey Baldwin y Jennifer Lawrence son algunas de las celebridades que optaron por adherirse a la tendencia de la vuelta de la prenda vintage. En un intento por transformar su simbolismo de “opresión de la mujer”, muchas famosas lo han lucido desde un costado más sensual para remarcar sus curvas.

El corset también presenta sus dificultades, y Vélez expresó algunas de ellas. “Lo que me costó ponerme ese corset por favor, pero bueno, ¿les gustó cómo queda?”, expresó la actriz.