Picante teoría sobre la eliminación de Sol Pérez en Masterchef Celebrity

El domingo pasado se vivió por la pantalla de Telefe una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Quienes debieron competir por su lugar en el reality culinario más visto de la pantalla chica fueron Alex Caniggia, Sol Pérez, Candela Vetrano, Daniel Araoz, Dani La Chepi y Georgina Barbarossa.

Finalmente quien debió abandonar la competencia fue la conductora del Canal 26. "Creo que te has esmerado mucho, hoy te tocó una caja difícil y no pudiste. Sos una persona con mucha energía, seguí haciendo lo que estabas haciendo, te vamos a extrañar", le expresó Donato de Santis.

"Debes estar odiada, pero tenés que estar contenta porque este es el camino", le dijo Germán Martitegui. Conmovida, ella dijo unas palabras antes de partir: "Gracias a toda la gente, hacen un laburazo, son re buenas personas. Soy re exigente, no me gusta que nada me salga mal, pero me voy contenta y feliz. Creo que aprendí un montón".

Ante las repercusiones sobre la salida de la blonda del relaityt culinario, Angie Balbiani aseguró que la producción del certamen gastronómico la habría dejado afuera porque Sol, según ella, entró con una "filosofía" distinta a la que esperaban.

"Estaban buscando que armara quilombo... Ella entró con otra filosofía completamente distinta y, para mí, eso es meritorio", reflexionó Angie en Editando Tele sobre el motivo por el que habrían eliminado a la modelo.