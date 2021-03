A los 62 años, Madonna vuelve a encender la polémica con fotos en ropa interior

A los 62 años, Madonna volvió a ser noticia este domingo tras compartir fotos en lencería. Si bien sus fans en Instagram, le dieron a la Reina del Pop más de un millón de likes y miles de comentarios elogiosos en su posteo, no faltó en la red el conservador debate sobre los límites de edad a los que la mujer supuestamente debería ceñirse para mostrar su cuerpo. Algo que claramente, la cantante quiso desafiar con su publicación. “Y ahora un momento de reflexión personal”, escribió la artista junto a las imágenes.

Actualmente, Madonna está de novia con el bailarín Ahlamalik Williams, quien es 36 años menor que ella y es dos años mayor que Lourdes León, la primogénita de la artista. La cantante lo conoció cuando formó parte del equipo de su gira “Rebel heart”.

La semana pasada, Madonna quedó envuelta en una polémica cuando fue acusada por una usuaria de Tik Tok llamada Amelia Goldie de haber usado una de sus fotografías para editar su rostro con Photoshop y hacerla de su autoría sin pedirle ningún tipo de permiso ni autorización. La imagen de la cantante es de 2015, tiempo en el que promocionó su álbum Rebel Heart, y ahora la propietaria de la foto causó revuelo con su denuncia pública.

“Intenté contactar a su equipo a través de Instagram dos veces, pero no obtuve ningún tipo de respuesta... La verdad es que debería reírme y sentirme halagada, pero la verdad es que me gustaría que me acreditaran la imagen”, señaló la joven en cuiestión.

La foto de la polémica sigue en la cuenta de Madonna, y la Reina del Pop no hizo ninguna alusión sobre el escándalo.