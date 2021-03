Claudia Ciardone compartió una infartante producción de fotos

Claudia Ciardone es una de las mujeres más hermosas de la Argentina. La vedette comparte sus producciones de fotos a través de su redes sociales. Con fotos y videos, la modelo les muestra a sus seguidores cómo vive su día a día y hasta revela algunos vistazos a sus trabajos más recientes.

Recientemente, la rubia compartió una espectacular sesión de fotos a través de su perfil de Instagram. Luego de unas merecidas vacaciones en la playa, Ciardone volvió a su actividad predilecta y sus fanáticos lo celebran en cada nuevo vistazo que deja entrever.

En los últimos días, mostró una serie de retratos en los que lució un impactante conjunto de ropa interior. En lencería cavada y transparente, la blonda se lució con tres postales que recibieron miles de elogios por parte de sus fanáticos.

Rápidamente, el posteo cosechó más de 23 mil “me gusta” y cientos de comentarios referidos a su escultural figura.

Recordemos que en las últimas horas, la modelo fue noticia tras una revelación que lanzó Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana. Allí, la panelista aseguró que "las novias" de Ricardo Fort "cobraban".

Sin dar nombres -pero recordando a nombres como Virginia Gallardo, Violeta Lo Re, Érika Mitdank y Ciardone-, Cinthia reveló una conversación privada que tuvo con una de las figuras que fue novia de Fort. "Chicas, había novias que cobraban. Yo no la voy a mandar al frente, pero una de ellas me lo dijo a mí en una charla privada. Me dijo hasta el número. Sí, cobraba, cobraba por mes. Y no está mal porque ella lo tomaba como un trabajo. Además, eso le derivaba trabajo en el teatro. Ella lo aceptaba, nadie la obligaba".