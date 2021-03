MasterChef Celebrity: ¿Al Loco Montenegro se le escapó el nombre de una futura eliminada?

Hernán "El Loco" Montenegro, exbasquetbolista y actual participante de MasterChef Celebrity, protagonizó una entrevista para El show del espectáculo, el programa que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.

El deportista bahiense se refirió a su participación en el reality de cocina e hizo declaraciones explosivas, fiel a su estilo. "No me imagino ganando MasterChef, ni ahí. No es mi intención, yo no entré por eso", dijo Montenegro y reveló que el rumor de romance con Claudia Fontán solo "es un juego".

Luego, dijo que el jurado más difícil es Germán Martitegui: "El pelado es bravísimo. No podés discutir nada, yo trato de no discutir. Mira que yo soy cabrón, soy calentón. Pero bueno, después voy pateando puertas por todos lados. Me la tengo que comer, son las reglas del juego. Acá, el que tose se resfría. Es simple".

Cuando le preguntaron por el enojo de sus compañeros frente a las devoluciones de los jurados, Montenegro contó que "el negocio acá es que nos peleemos y compitamos. Y está bien. Pero hay veces que no te nace competir. Yo noté desde un comienzo que hay mucha solidaridad. Siempre tratamos de ayudarnos".

Acto seguido, hizo una declaración que dejó muchas dudas sobre el futuro de Sol Pérez en el certamen. "Es un juego, pero es un juego muy border. Estamos al límite todo el tiempo. Sol Pérez se pone caliente, pobrecita. Pero va a volver, porque cocina realmente muy bien, es aplicada, estudió. Es una chica, aparte de adorable y hermosa, muy inteligente. Y bueno, se lo tomó de esa forma y nada, le salió mal un plato. Acá el que tose se resfría", declaró, sorprendiendo a todos sobre la continuidad de la ex Chica del clima en el reality.