La reacción de Pampita luego de que Gerardo Romano abandonara su programa

Gerardo Romano sería uno de los primeros invitados de la nueva temporada del programa de Pampita, quien embarazada sigue al frente de su ciclo en Net TV. Sin embargo, el actor decidió retirarse de los estudios del canal por el supuesto incumplimiento de los protocolos contra el coronavirus.

"Me fui porque el estudio está lleno de gente y hay un virus que se llama coronavirus", manifestó Romano cuando salía del canal y se encontró con un periodista de Paparazzi.

Luego de que se hiciese público la actitud del actor, la conductora prefirió no opinar sobre lo sucedido: "No tengo nada que contestar, hablen con producción. No voy a entrar en polémica ni contestar a nadie".

Recordemos que Romano solo puso una condición para participar de la entrevista: pidió que en el estudio hubiera la menor cantidad de personas posibles. Mantener la distancia social y no estar en contacto con tanta cantidad de personas en un ambiente cerrado fue la única exigencia del actor en pos de cuidarse del contagio de coronavirus.

Sin embargo, cuando Gerardo ingresó al estudio no se quedó conforme con lo que vio y decidió retirarse antes de salir al aire y realizar la entrevista. "Abrí la puerta y había mucha gente. Me pareció riesgoso", dijo el actor de 74 años a Teleshow.

Cuando se retiró de la productora, le envió un mensaje al equipo de producción en el que le explicó lo que había sucedido. "Les dije que no era lo que habíamos acordado. Es cuestión de cuidarse. Nada más", aseveró Romano. "Lo lamento por Pampita, que es un encanto", expresó, dejando la puerta abierta otra entrevista en la que se puedan mantener las condiciones sanitarias.