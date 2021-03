Fabián Doman se vacunó contra el coronavirus en Miami y explicó por qué no se sacó fotos

Fabián Doman se vacunó este miércoles contra el coronavirus en Miami, Florida, luego de que el pasado viernes se aprobara la siguiente fase del plan de vacunación del estado estadounidense, que ahora abarca a mayores de 50 años. Recordemos que el periodista vivió cuatro años en Estados Unidos, y optó por inocularse en el país del norte.

En diálogo con la periodista Milagros Amondaray de LA NACION, el conductor de 56 años recibió la monodosis de la vacuna de Johnson & Johnson y explicó: “Lo consulté con varios doctores, como Eduardo López, y me dijeron que por mi edad lo hiciera, y llené varios formularios, presenté todo, fui con DNI argentino y me vacuné”.

Luego agregó: “Quiero remarcar que Miami no es para un tour vacunatorio como se ha dicho, que es totalmente legal, quiero aclararlo porque no es tan fácil vacunarse como se cree. Entre otras cosas, tenés que tener un celular americano, y mi mujer me ayudó mucho en todo esto”.

El periodista también se mostró emocionado por haber sido vacunado junto a personas de diferentes países. “Me siento un poquito emocionado, yo estaba en la fila con un argentino, con una persona italiana, otra venezolana, norteamericanos, españoles, y después de que nos dejaran sentados esos 20 minutos posteriores a la vacunación, no nos pudimos abrazar, pero fue muy emotivo”, contó.

Finalmente, Doman enfatizó que dudó de vacunarse por las especulaciones que pudieran tejerse en nuestro país. Pero consultó con médicos y se aseguró de hacerlo todo dentro de un marco legal. A su vez, explicó que rechazó la idea de sacarse fotos porque como periodista y comunicador no le parecía prudente.

Doman aparecerá esta noche vía Zoom en Intratables, y al volver al país respetará el aislamiento en su casa hasta poder retomar su rutina laboral con normalidad.