El inesperado pase de factura de Claudia Villafañe a Jorge Rial

Jorge Rial brindó una extensa entrevista con el sitio Teleshow donde reveló la charla privada que mantuvo con Claudia Villafañe, luego de que la ex esposa de Diego Maradona se enterara que Matías Morla será el primer invitado a TV Nostra, el nuevo programa que tendrás el periodista en la pantalla de América a partir del próximo 5 de abril.

"Antes de hablar con Morla, la primera nota que yo quería era Claudia con sus hijas. Claudia me dijo que por ahora no. Después, efectivamente hablé y le dije que iba a estar Morla. Ahí tuvimos un intercambio de mensajes respetuosos, donde ella preguntaba por qué. Yo le expliqué que es la nota que buscan todos, y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a Morla y preguntarle todo, porque no es tomar posición. En todo caso la gente lo tiene que ver y escuchar y después decir qué siente", contó Rial.

El periodista explicó que la empresaria no le pidió que no entrevistara a Morla, con quien tiene un fuerte enfrentamiento. "Me preguntó por qué, en qué le iba a servir a él. Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto, y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista", sentenció Rial.

Recordemos que el pasado 15 de marzo, Ángel de Brito había anunciado que Morla sería el primer invitado del nuevo programa.