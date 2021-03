El terrible motivo por el cual La Bomba Tucumana teme volver a su provincia natal

Gladys La Bomba Tucumana pasó por el piso de Nosotros a la mañana y abrió su corazón al revelar detalles de su vida privada. "Estoy sola. Me da vergüenza que lo pongan en el graph, pero sí, estoy sola", confesó en vivo por la pantalla de eltrece.

Acto seguido contó que estuvo en pareja durante 7 años en una relación tóxica y que era víctima de violencia. "Yo fui partícipe, pero fui como inducida. Me fue atrapando y llevando a un pozo oscuro, negro. Engordé. No tenía vida social", señaló al aire.

"Esta persona era mala. Me hacía daño. No me permitía tener vida social. Esto puede servirles a muchas mujeres que viven lo mismo: viví una violencia de género increíble. Estaba sometida a quedarme en mi casa", agregó. Posteriormente habló sobre uno de sus mayores temores y también sobre el terrible motivo por el cual no vuelve a su provincia natal.

"Tengo miedo, porque es una persona que no está bien. Tengo miedo porque estuve como obligada a tener esa relación. Tiene denuncias, lo quería fuera de mi hogar, de mi casa y no lo podía sacar de ninguna manera. Tuve que ir a la comisaría", indicó. "Tenía mucha vergüenza. Y es algo que yo les digo a muchas mujeres: no se queden calladas, porque yo después de eso me empecé a querer, a cuidar, a tener ganas de vivir. Son quizás cosas superficiales, detalles, pero es importante", remarcó.

"Tengo miedo de lo que esa persona pueda hacer. Capaz que voy un día a Tucumán y hace cualquier cosa. Hice dos o tres denuncias", manifestó. "Yo no tenía vida. Cuando vine a Buenos Aires para trabajar me di cuenta de que no tenía vida", reconoció.